Bresciatoday.it - La moto scivola su una striscia oleosa: morta una donna di 32 anni donna di 32 anni lungo la provinciale 237 del Caffaro, a Barghe. Il drammatico incidente si è verificato poco prima delle 16 di oggi, all'altezza della curva di San Gottardo. La vittima, originaria di Bassico di Bergamo e residente a Leggi tutto su Bresciatoday.it Una perdita di gasolio sull'asfalto è costata la vita a unadi 32lungo la provinciale 237 del Caffaro, a Barghe. Il drammatico incidente si è verificato poco prima delle 16 di oggi, all'altezza della curva di San Gottardo. La vittima, originaria di Bassico di Bergamo e residente a

Una perdita di gasolio sull'asfalto è costata la vita a una donna di 32 anni lungo la provinciale 237 del Caffaro, a Barghe. Il drammatico incidente si è verificato poco prima delle 16 di oggi, all'altezza della curva di San Gottardo.

La moto scivola su una striscia di gasolio: morta una donna di 32 anni

