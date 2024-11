Lapresse.it - Kemi Badenoch nuova leader Tory, chi è la 44enne che vuole diventare premier britannica

Leggi tutto su Lapresse.it

Segretaria di Stato per le imprese e il commercio nel governo di Sunak,è ladel partito conservatore deiin Gran Bretagna. Nata a Londra il 2 gennaio del 1980 da genitori nigeriani ha però trascorso gran parte della sua infanzia nel Paese dell’Africa occidentale, prima di ritornare nel Regno Unito da adolescente., ex ingegnera informatica nemica del wokismo L’ex ingegnera informatica, 44 anni, si presenta come una figura di rottura, sostiene un’economia a bassa tassazione e libero mercato e si è impegnata a “ricablare, riavviare e riprogrammare” lo Stato britannico. Critica del multiculturalismo e autoproclamatasi nemica del wokismo,ha criticato i bagni senza distinzioni tra uomo e donna e i piani del governo per ridurre le emissioni di carbonio nel Regno Unito.