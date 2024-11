Oasport.it - Jasmine Paolini parte a razzo alle WTA Finals! Vittoria di platino in 2 set sulla rientrante Rybakina

Esordio vincente perWTAdi Riad. In un’ora e 44 minuti la numero 4 del mondo comincia il cammino nel torneo delle migliori otto nel modo giusto, sconfiggendo la kazaka Elenaper 7-6(5) 6-4. In sostanza, l’azzurra si è in ogni caso assicurata di essere fino a mercoledì in corsa per le semifinali, mentre per l’avversaria è un rientro sicuramente migliore di molte attese, ma comunque privo del successo desiderato. Per la terza volta, da quando esiste la formula a gironi, una giocatrice italiana vince un match dellea qualificazione per le semifinali ancora aperta: le precedenti furono Sara Errani nel 2012 (contro Samantha Stosur) e Flavia Pennetta nel 2015 (contro Agnieszka Radwanska). Primi turni di battuta meno complicati per, che può sfruttare l’elevata velocità del servizio per non avere problemi.