Il taxi storico correrà in Africa un rally per i diritti delle donne | Sarà l’avventura della vita

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Milano – Dal 2014, nel suo onorato servizio come, ha percorso 400mila chilometri scarrozzando milanesi e turisti nella frenetica metropoli. Ma fra meno di due mesi la Toyota Prius, che per 10 anni è stata in forza al consorzio 026969 (riunisce 1.400 tassisti), si cimenterà in un itinerario off road in un altro continente. L’auto bianca è stata infatti selezionata per partecipare alla Rust2Dakar: un charityche si snoderà lungo un percorso di circa 5mila chilometri attraversando cinque statini, dal Marocco alla Guinea Bissau, passando per Mauritania, Senegal e Gambia. All’iniziativa, promossa dall’associazione Tavolo 8 Odv e giunta alla quinta edizione, parteciperanno 20 squadre selezionate fra numerose richieste da tutta Italia. Nelle precedenti edizioni si è unita persino un’ambulanza, ma è la prima volta per undal motore ibrido.