Il City perde in casa del Bournemouth e il Liverpool ringrazia | è in testa alla Premier

Oggi pomeriggio è arrivata la prima sconfitta di questa stagione inper il Manchester. La squadra allenata da Guardiola ha perso indelper 2-1. E ilnon si è fatto trovare impreparato: gli uomini di Slot hanno battuto il Brighton in rimonta ad Anfield e ora sono in, con due punti di vantaggio sul. Ha perso anche l’Arsenal indel Newcastle, Arteta e la sua squadra si allontanano ancora di più dvetta. Per la squadra di Guardiola si tratta della seconda sconfitta questa settimana: mercoledì la sconfitta contro il Tottenham in Coppa di Lega. Ilsconfitto da unin buona forma La Bbc descrive ilcome una squadra “in buona forma“, che ha iniziato la partita “rapidamente e con positività“.