Panorama.it - Fuga dal Libano: sulla rotta siriana

Leggi tutto su Panorama.it

(Panorama.it - sabato 2 novembre 2024) «Laè aperta fino all’Italia» conferma al telefono il trafficante di esseri umani libanese. La voce impastata è quella di chi si è appena svegliato dopo una notte di passaggi clandestini in Siria. La sua «parte» di tratta è dal nord del Paese dei cedri fino a Latakia, che appunto è una cittàcosta mediterranea non distante dal confine con la Turchia. Khaled, nome di fantasia, racconta a Panorama le vie illegali che arrivano fino all’Europa. Il, dopo l’attacco terrestre di Israele e i bombardamenti che hanno decimato Hezbollah, è una «bomba a orologeria» umana. Oltre un milione di sfollati (il 20 per cento dell’intera popolazione) e quasi 400 mila sono già scappati all’estero, 276 mila in Siria da dove potrebbero proseguire per la Turchia, affidandosi ai trafficanti, per poi imbarcarsi verso Cipro, la Grecia o l’Italia.