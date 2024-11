Formazioni ufficiali Carrarese-Juve Stabia Serie B 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi, sfida valida per la dodicesima giornata di. Una striscia di cinque risultati positivi, con nove punti totalizzati, ha permesso agli uomini di Calabro di rilanciarsi in classifica, fino ad uscire anche dalla zona playout. Ora, davanti al proprio pubblico, l’opportunità di strappare un altro risultato importante contro una squadra che sta vivendo un piccolo momento di flessione, con una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite. Di seguito le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.