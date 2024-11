Lanazione.it - Firenze, il primo mese della Pol-Cascine. Oltre 800 persone controllate

, 2 novembre 2024 – A poco più di undall'avvio del progetto Pol-, ecco i risultati: 47 denunce, 4 arresti e813. Il nuovo presidio di sicurezza, nato per garantire una maggiore tranquillità nella zona delle fermatetramvia e all'interno del parco delle, ha portato, fa sapere Palazzo Vecchio, a una riduzionepresenza dimoleste e a un miglioramento complessivosicurezza. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, mira a restituire l'intero parco alla cittadinanza. “Ringrazio gli agenti per il grande lavoro che stanno svolgendo, in collaborazione con le altre forze dell'ordine”, dice l’assessore alla sicurezza urbana, Andrea Giorgio. “Ho avuto modo di constatare personalmente, confrontandomi con i cittadini, l’apprezzamento per questa iniziativa.