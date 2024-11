Agi.it - F1: Norris vince la Sprint in Brasile, Leclerc terzo

Leggi tutto su Agi.it

AGI - LandolaRace del Gran Premio del, concretizzando al massimo il gioco di squadra con il compagno di scuderia Oscar Piastri, partito dalla pole position ma generoso nel cedere la posizione al britannico per consentirgli di guadagnare un punto in più rispetto nella classifica piloti rispetto a Max Verstappen. Doppietta McLaren eposto assegnato alla Ferrari di Charles, davanti all'altra Rossa di Carlos Sainz, grazie alle penalizzazione di 5 secondi inflitta al campione iridato, che in origine era arrivato. L'olandese della Red Bull Max Verstappen è stato penalizzato di cinque secondi per violazione in regime di virtual safety car, quando aveva provato a superare Piastri.