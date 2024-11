Oasport.it - Errani/Paolini alle WTA Finals di doppio: chi sono le avversarie del girone e le favorite

L’Italia sarà protagonista anche nel torneo didelle WTA2024 di tennis, che scatterà oggi a Riad, in Arabia Saudita: Sarae Jasminefaranno il loro esordio domani, dato che oggisarà impegnata in singolare, dato che l’azzurra è l’unica tennista qualificata per entrambi i tornei. Al termine della prima fase le prime due coppie di ciascunapproderannosemifinali di venerdì 8, infine la finale si disputerà sabato 9. Le italiane, accreditate della quinta testa di serie, chiuderanno il programma di domani, quando nell’ultimo incontro di giornata sfideranno le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, numero 5 del torneo.queste le uniche due coppie, tra quelle qualificate, ad essere composte da atlete della stessa nazionalità.