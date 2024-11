Biccy.it - Enzo Miccio sulla sua ex fidanzata e i gay che lo giudicano

(Biccy.it - sabato 2 novembre 2024) A differenza di molti suoi colleghi,non ama parlare del suo privato, per questo molti si sono stupiti quando due anni fa ha raccontato del suo fidanzato Laurent a Verissimo. Adesso il popolare volto di Real Time si è aperto anche in un’intervista concessa a Il Giornale, rivelando di aver avuto una, che gli avrebbe insegnato anche a baciare.ha poi spiegato come mai in passato ha dichiarato che spesso i gay sono i peggiori nemici della loro stessa comunità . “Essere gay da ragazzo a Napoli? La gente che si dava di gomito per strada quando mi incontrava mi faceva male. Ma non ha mai scalfito quello che sono. Me ne sono andato a diciott’anni, sono venuto a Milano. La mia famiglia? Mi ha sempre rispettato.