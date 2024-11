Gaeta.it - Elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani a Santa Marinella: tutte le info per partecipare

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Il 1° dicembre si avvicina rapidamente ed è una data da segnare sul calendario per idi. Questo giorno segnerà un’importante opportunità per i ragazzi di entrare attivamente nella vita politica della loro città attraverso ledeldei. A rivelare tutti i dettagli è stato il Sindaco Pietro Tidei, che ha confermato che il voto si svolgerà presso l’aula consiliare di via Cicerone, aperta dalle 8:00 alle 20:00. L’occasione rappresenta un momento di grande rilevanza per l’intera comunità locale, grazie al coinvolgimento diretto della fasciale. L’importanza delleli Il Sindaco Tidei ha espresso il suo forte supporto per questo progetto, sottolineando l’importanza del coinvolgimento deinelle decisioni che riguardano il futuro della città.