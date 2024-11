Zonawrestling.net - Dutch Mantell elogia Jey Uso:” Ha fatto un ottimo lavoro, ha portato avanti tutto il segmento”

La saga della Bloodline è proseguita nell’ultimo episodio di SmackDown prima di Crown Jewel, e come previsto, Roman Reigns si è riunito con gli Usos. Durante la recensione post-show,hato ildi Jey Uso, ritenendolo l’MVP dell’angle. Come visto nello show della notte scorsa, Roman Reigns è stato raggiunto da Jey e Jimmy Uso, mentre il trio cercava di ritrovare l’intesa prima di Crown Jewel. Jey Uso ha rievocato le difficoltà vissute nella sua passata alleanza con Roman Reigns, e questa volta, ha richiesto e preteso di essere trattato da pari. Jey vuole il rispetto di Roman, e ha messo in scena un promo di impatto per ribadire la sua posizione e per esprimere il suo punto di vista dall’OTC della WWE.