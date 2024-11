Ilrestodelcarlino.it - Diabete, screening gratuito grazie al Lions Club Rubicone

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Ilin prima linea nella lotta al. Nel mondo, oltre 530 milioni di adulti convivono con il, ma tanti non sanno di soffrirne. Ildi tipo 2, in particolare, è una patologia spesso silenziosa, che può svilupparsi senza sintomi evidenti fino a quando non si manifestano complicanze gravi a livello circolatorio, oculare, renale o neurologico. Con l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire questa malattia, il, sotto la guida del presidente Elvis Bianchi, organizzerà unoa Gambettola in piazza Pertini dalle 9 alle 11, il prossimo 10 novembre in collaborazione conRomagna e la Croce Verde di Gambettola. Questo progetto mira a raggiungere coloro che potrebbero essere a rischio o in fase di pre, permettendo loro di ottenere una diagnosi precoce e di adottare misure preventive.