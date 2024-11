Democracy Noir”, la sfida di tre donne ungheresi al regime di Orban

Leggi tutto su Bergamonews.it

Sulla scia della resistenza democratica e lotta contro i regimi, questo quinto appuntamento di Mondovisioni racconterà un’altra storia di coraggio dal titolo “”, ambientato nell’Ungheria di. Eroe per la popolazione cristiano-conservatrice del suo Paese e modello per le destre europee e per Donald Trump e i repubblicani americani, Orbán negli ultimi anni ha smantellato metodicamente le istituzioni democratiche del Paese, mantenendo il gradimento della maggioranza dei cittadini. Questo documentario segue il cammino di tre coraggiose– la politica d’opposizione Timea, la giornalista Babett e l’infermiera Nikoletta – che hanno denunciato i crimini del, in difesa della democrazia e della libertà.