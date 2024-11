Sport.quotidiano.net - Dal campo. Out Volpato, in dubbio Doig, Ghion e Boloca. Laurientè e Mulattieri fra i probabili titolari

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

SASSUOLO Esercitazioni tecnico-tattiche e di sviluppo della manovra: questo è stato il menù dell’allenamento del Sassuolo ieri mattina, nella seduta svolta al Mapei football center, mentre sarà oggi, il giorno della vigilia, che Fabio Grosso dirimerà gli ultimi dubbi in vista della partita contro il Mantova. Ribadita l’assenza di Cristian, che salterà per squalifica anche la prossima col Südtirol, il club ha comunicato che gli esami strumentali effettuati a Joshe Andrea, in seguito agli infortuni rimediati nella gara in casa della Juve Stabia, "hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo flessore della coscia destra" per entrambi.