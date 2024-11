Anteprima24.it - Dal bilancio agli assetti in maggioranza: Nargi alla prova dell’Aula

Tempo di lettura: < 1 minutoUn lungo e intenso Consiglio comunale, quello che si riunirà lunedì 4 Novembre alle ore 16:30 in prima convocazione e mercoledì 6 allo stesso orario per la seconda chiamata in caso di mancanza di numero legale in prima battuta. E nulla è scontato posto che l’Assise si riunisce per la prima volta dopo le turbolenze politiche delle ultime settimane e i diktat dei gruppi “Davvero” e “Viva la libertà” che in tutto contano su 14 consiglieri e sono il diretto riferimento dell’ex sindaco Gianluca Festa. Il Consiglio inizierà proprio con la surroga della consigliera dimissionaria Antonella Coppola dopo il caso della Commissione, a vantaggio della prima dei non eletti del gruppo “Siamo Avellino” legato al sindaco Laura, Giulia Zaolino.