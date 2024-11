Thesocialpost.it - Bimbo muore a 4 anni in incidente d’auto, genitori indagati. Era in braccio alla madre e senza cintura

Un tragicoha spezzato la vita del piccolo Enrico Estevez Sangoi De Paula, 4, a Trivero, nel Biellese. Venerdì notte l’auto su cui viaggiava la famiglia si è schiantata contro un muro a soli cento metri da casa. Il bambino, che si trovava inincinta sul sedile anteriore anziché nel seggiolino, non ha avuto scampo: nonostante il tentativo di trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino, il suo cuore non ha ripreso a battere. L’indagine e l’accusa di omicidio colposo La Procura di Biella ha aperto un’inchiesta, e ora isonoper omicidio colposo. Secondo l’ipotesi degli investigatori, il mancato utilizzo del seggiolino può avere contribuito in modo decisivo a rendere drammatiche le conseguenze dell’, portandomorte del piccolo.