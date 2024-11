Anteprima24.it - Benevento, occhio alla Turris: corallini in serie positiva da quattro giornate

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ unain buona salute quella che ilaffronterà lunedì sera al “Ciro Vigorito” con i giallorossi che andrannoricerca della settima vittoria di fila tra le mura amiche. La compagine allenata da mister Conte, dopo un avvio di stagione non certo semplice anche a causa dei problemi societari ancora in corso, è imbattuta nelle ultimegare che le hanno permesso di conquistare 8 dei 14 punti totali, anche se in classifica idevono fare i conti con un punto di penalizzazione inflitto per inadempienze di carattere amministrativo. Considerando le ultime, la(8) occuperebbe il quarto posto a due sole lunghezze dal(10) con il solo Avellino (12) capace di fare bottino pieno da un mese a questa parte.