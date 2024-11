Notizie.com - Aurora poteva essere salvata? Il dubbio angosciante di familiari e amici. La sociologa: “È stata presa sottogamba l’età”

In queste ore è in corso la polemica tra la famiglia di, la 13enne morta a Piacenza, ed i Servizi sociali del Comune. Sotto accusa tempistiche e mancate segnalazioni. “La prima cosa era andare dalle forze dell’ordine e denunciare i comportamenti del ragazzo che erano molto preoccupanti, per quanto lui fosse giovane. Probabilmente è”.? Ildi. La: “È” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comTila? È ilche da giorni tormentadella 13enne morta a seguito di una caduta da 8 metri da un terrazzino del palazzo dove abitava, in via IV novembre a Piacenza.