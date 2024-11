Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, atteso il ritorno del corpo di Galletti

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) San Benedetto del Tronto (), 2 novembre 2024 – È previsto per la prossima settimana il rientro in Italia della salma di Massimiliano, 59 anni di San Benedetto, morto nella zona dei combattimenti fra ucraini e russi non distante dalla capitale Kiev. Massimiliano operava nelle retrovie, con il suo cane molecolare, alla ricerca dei feriti e delle vittime, con l’incarico di ’Soccorritore paramedico’. Circa un mese fa fu colpito da una granata esplosa con un ’Rpg’, un’arma leggera, portatile, semplice quando letale. Fu trasportato all’ospedale di Kiev in gravissime condizioni e in stato di coma dal quale non si è più ripreso fino al decesso avvenuto lunedì scorso 28 ottobre. La tragica notizia è stata ufficializzata alla famiglia due giorni dopo.