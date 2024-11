Giornalettismo.com - Anche Zuckerberg vuole sedersi al tavolo dei motori di ricerca AI

Lo ha fatto ChatGPT. Lo ha fatto, ovviamente,Google. Ora, però, è arrivatoil momento di Meta chetrovare un posto aldeidibasati sull’intelligenza artificiale. Il progetto si basa sul chatbot di Meta AI – non disponibile in Europa “a causa” delle normative legate alla tutela della privacy degli utenti – che, per il momento, dipende dagli altridi. Quando un utente interroga il chatbot, le risposte provengono da Google o da Bing. Con il nuovo sistema “interno”, sirealizzare una soluzione “in proprio” in grado di non dipendere da altri. E se da Menlo Park non sono arrivate delle conferme, c’è da sottolineare che danon siano arrivate smentite. Anzi, nelle più recenti dichiarazioni è trapelata l’intenzione di puntare tutto sull’AI.