Oasport.it - WEC, Peugeot all’attacco nella FP3. Alle 14.00 le qualifiche

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it:torna al top al termine della FP3 della 8h Bahrain valida come atto conclusivo del FIA World Endurance Championship. L’ex pilota F1 Jean-Eric Vergne ha firmato il best lap per il marchio francese che si era già impostomattinata di ieri con l’auto gemella n. 94. Quest’oggi, invece, è stata la n. 93 ad avere la meglio con 2 decimi di scarto nei confronti della Ferrari 499P n. 83 AF Corse del cinese Yifei Ye e della Lamborghini Iron Lynx n. 63 di Daniil Kvyat. La già citatan. 94 segue nell’ordine davantidue Alpine di Mick Schumacher (n. 36) e di Ferdinand Habsburg (n. 35). Le due Ferrari ufficiali sono riuscite ad inserirsiTop10 con Antonio Fuoco (n. 50) in 7ma piazza davanti al compagno di box Antonio Giovinazzi (n. 51). Le due Porsche private di Hertz JOTA (n. 38 e n. 12) , invece, concludono nell’ordine la Top10 beffando la Toyota GR n.