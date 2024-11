Oasport.it - Volley, big match tra Perugia e Civitanova nella sesta di Superlega! Piacenza ospita Milano

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Gli esami non finiscono per la Sir Susa Vimche, nell’incontro più atteso dellagiornata di campionato,la Lube. La squadra umbra è reduce dal colpaccio di Trento che le ha permesso di tornare in vetta alla classifica, seppure in coabitazione con, ha ritrovato un protagonista come Plotnytskyi,winner nelle ultime due uscite euna Lube dalla doppia marcia: implacabile fra le mura amiche, dove ha ottenuto tre successi consecutivi, rivedibile in trasferta dove sono arrivate due sconfitte finora. La squadra di Medei proverà ad invertire la marcia sul campo più difficile. Si gioca domenica alle 20.30. Impegno non semplice per l’altra capolista Gas Sales Bluenergychedomenica alle 16.00 l’Allianz, squadra imprevedibile che si prepara al debutto in Champions League.