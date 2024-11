bambini nati dal 1 di aprile 2024 dal Virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti, entra nel vivo a pieno regime. Sono infatti arrivate anche le confezioni con i farmaci dal dosaggio più basso, utilizzabili sui bambini di meno di cinque chili, e così dal lunedì 4 novembre l’immunizzazione potrà avvenire direttamente alla nascita, nei reparti di neonatologia di tutti gli ospedali. Lanazione.it - Virus respiratorio dei bambini: da lunedì parte la vaccinazione Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: La campagna di immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e inati dal 1 di aprile 2024 dalsinciziale, responsabile delle bronchioliti, entra nel vivo a pieno regime. Sono infatti arrivate anche le confezioni con i farmaci dal dosaggio più basso, utilizzabili suidi meno di cinque chili, e così dal4 novembre l’immunizzazione potrà avvenire direttamente alla nascita, nei reparti di neonatologia di tutti gli ospedali.

Virus respiratorio dei bambini: da lunedì parte la vaccinazione

