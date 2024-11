Vanoli come Giampaolo? I tifosi del Toro già tremano (Di venerdì 1 novembre 2024) AGI - Lo spettacolo calcistico che il Torino ha messo in mostra il 31 ottobre contro la Roma, in un Olimpico che, almeno in partenza, era dichiaratamente ostile con la squadra di casa come succede ormai da diverse settimane, è un qualcosa che rasenta l'oscenità, la vergogna. Non si offenda nessuno ma l'undici schierato da Vanoli nel primo tempo farebbe fatica - in questo momento storico - a fare bella figura anche in serie C. Passaggi sbagliati, palloni buttati via manco fossimo all'oratorio, timidezza nei contrasti, zero fraseggi in mezzo al campo, forse un paio di iniziative in attacco. E non è che la musica sia cambiata nella ripresa quando il tecnico ha cambiato diversi giocatori e rivisto più volte il modulo. Niente. Agi.it - Vanoli come Giampaolo? I tifosi del Toro già tremano Leggi tutto su Agi.it (Di venerdì 1 novembre 2024) AGI - Lo spettacolo calcistico che il Torino ha messo in mostra il 31 ottobre contro la Roma, in un Olimpico che, almeno in partenza, era dichiaratamente ostile con la squadra di casasuccede ormai da diverse settimane, è un qualcosa che rasenta l'oscenità, la vergogna. Non si offenda nessuno ma l'undici schierato danel primo tempo farebbe fatica - in questo momento storico - a fare bella figura anche in serie C. Passaggi sbagliati, palloni buttati via manco fossimo all'oratorio, timidezza nei contrasti, zero fraseggi in mezzo al campo, forse un paio di iniziative in attacco. E non è che la musica sia cambiata nella ripresa quando il tecnico ha cambiato diversi giocatori e rivisto più volte il modulo. Niente.

AGI - Lo spettacolo calcistico che il Torino ha messo in mostra il 31 ottobre contro la Roma, in un Olimpico che, almeno in partenza, era dichiaratamente ostile con la squadra di casa come succede orm ...

Ha attaccato Paolo Vanoli ai microfoni di Dazn al termine della partita persa contro la Roma del grande ex Ivan Juric - perché non si può arrivare in queste due partite a perdere un tempo, giocare con ...

Un brutto Torino cade a Roma. I granata non riescono quasi mai ad impensierire Svilar e faticano di fronte ad una squadra in crisi di risultati. Per Juric la prima vittoria contro il Toro, che salva l ...

L'allenatore del Torino si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria per 1-0 contro il Como ...