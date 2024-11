Valencia, con la città allagata e martoriata, le vittime e le moltissime persone che hanno perso i loro beni hanno fatto il giro del mondo e hanno commosso tutti, sollevando grandi discussioni. Pochi hanno rilevato, però, che la città spagnola non è nuova a questo tipo di avvenimenti. Gli esperti hanno rilevato una situazione meteorologica mai vista prima, e ci sarà tempo per analizzare i dati. Va però detto che già nel 1957, proprio negli stessi luoghi vi fu una tremenda alluvione, che provocò 81 vittime ed enormi danni. l’alluvione del 1957 Tra il 12 e il 14 ottobre 1957, Valencia fu teatro di una delle peggiori inondazioni della sua storia. Thesocialpost.it - Valencia, l’alluvione del 1957 che distrusse la città. Il precedente che fa pensare Leggi tutto su Thesocialpost.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it: Le terribili immagino provenienti da, con laallagata e martoriata, le vittime e le moltissime persone che hanno perso i loro beni hanno fatto il giro del mondo e hanno commosso tutti, sollevando grandi discussioni. Pochi hanno rilevato, però, che laspagnola non è nuova a questo tipo di avvenimenti. Gli esperti hanno rilevato una situazione meteorologica mai vista prima, e ci sarà tempo per analizzare i dati. Va però detto che già nel, proprio negli stessi luoghi vi fu una tremenda alluvione, che provocò 81 vittime ed enormi danni.delTra il 12 e il 14 ottobrefu teatro di una delle peggiori inondazioni della sua storia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a, 158 morti e 120mila sfollati. Tanti ancora dispersi, si scava nel fango - Ministro dei Trasporti: "Astrade e linee ferroviarie da ricostruire"; Spagna.scava nel fango e piange 158 vittime: «Non abbiamo più nulla»; Le notizie sull'in Spagna di giovedì 31 ottobre;, ex modello: oggi piange le vittime dell'; I Giardini del Turia sono un grandioso progetto urbanistico;dicolpa dei cambiamenti climatici? Non proprio: il precedente del

Valencia, l’alluvione del 1957 che distrusse la città. Il precedente che fa pensare

(thesocialpost.it)

Le terribili immagino provenienti da Valencia, con la città allagata e martoriata, le vittime e le moltissime persone che hanno perso i loro beni hanno ...

L’alluvione di Valencia e il precedente del 1957: «Troppo cemento, così la Natura si ribella»

(informazione.it)

La Dana ha potuto colpire per l'azione dell'uomo. La deviazione del fiume Turia e i lavori mai completati. Le responsabilità politiche e il rimpallo tra Generalitat e governo centrale. Mentre la conta ...

Alluvione Valencia, l'italiano Bruno Pomara a Tgcom24: "Gente sorpresa nei centri commerciali"

(tgcom24.mediaset.it)

Il 40enne, docente di Storia all'Universitat de València, ripercorre le ore della catastrofe e dà aggiornamenti sui 16mila italiani in città ...

Alluvione a Valencia, decine di dispersi e morti

(informazione.it)

Ad Alfafar , nella zona sud dell'area metropolitana di Valencia , la giovane Juliana piange disperata. Le telecamere riprendono impietosamente le sue lacrime e l'angoscia che la pervade. La baby sitte ...