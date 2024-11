Trump | Cbs modifica intervista a Harris

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

(Servizitelevideo.rai.it - venerdì 1 novembre 2024)- 22.20 Donaldha fatto causa alla Tv Usa Cbs per 10 miliardi di dollari sostenendo che l'a Kamalaper il programma '60 minutes' sia stata falsificata per mettere la candidata democratica in buona luce con una chiara "interferenza elettorale". L'sarebbe stata tagliata su una risposta su Gaza e Israele per far apparire meglio, che si trova in Wisconsin, uno dei sette Stati chiave per la corsa elettorale. Donald"è sempre più instabile e squilibrato", ha affermato la candidata democratica.