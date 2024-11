Quotidiano.net - Troppo seduti?. Postura a rischio

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Dolore quando si passa dalla posizione seduta a quella in piedi, difficoltà a fare le scale, sensazione di disagio, problemi di equilibrio e intorpidimento. Sono i primi segnali – spesso erroneamente interpretati – di quella che non è una vera e propria patologia ma che, se trascurata, potrebbe diventarlo. Parliamo della Dead Butt Syndrome, tradotta in italiano come amnesia del gluteo. A causarla è principalmente la sedentarietà, come lo stare a lungoo passare molte ore alla guida, ma anche unascorretta o una mancata attivazione del muscolo. Nemmeno chi fa attività fisica regolarmente ne è indenne, perché potrebbe non allenare abbastanza i muscoli o farlo in modo non corretto.