Torna a crescere l’inflazione a ottobre, sono 256 euro in più per famiglia - Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, a ottobre 2024 l’inflazione Torna a crescere in Italia, segnando un aumento dello +0,9% su base annua. Questo rialzo, sebbene leggero, rappresenta un’inversione rispetto ai mesi estivi, in cui l’inflazione aveva subito un rallentamento grazie alla stagionalità e a una leggera flessione dei prezzi di alcuni beni e servizi legati alle vacanze. Con la ripresa autunnale, l’inflazione Torna a far sentire il suo peso, registrando un incremento dello +0,2% rispetto a settembre, quando si era attestata sullo 0,7%. Il dato, che potrebbe apparire contenuto, ha però un impatto misurabile sui bilanci delle famiglie italiane, costrette a fronteggiare un aumento stimato in circa 256 euro aggiuntivi annui per il carrello della spesa. Quifinanza.it - Torna a crescere l’inflazione a ottobre, sono 256 euro in più per famiglia Leggi tutto su Quifinanza.it (Quifinanza.it - venerdì 1 novembre 2024)- Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, a2024in Italia, segnando un aumento dello +0,9% su base annua. Questo rialzo, sebbene leggero, rappresenta un’inversione rispetto ai mesi estivi, in cuiaveva subito un rallentamento grazie alla stagionalità e a una leggera flessione dei prezzi di alcuni beni e servizi legati alle vacanze. Con la ripresa autunnale,a far sentire il suo peso, registrando un incremento dello +0,2% rispetto a settembre, quando si era attestata sullo 0,7%. Il dato, che potrebbe apparire contenuto, ha però un impatto misurabile sui bilanci delle famiglie italiane, costrette a fronteggiare un aumento stimato in circa 256aggiuntivi annui per il carrello della spesa.

L’inflazione torna a crescere in Eurozona a ottobre: +2% su anno

Su base mensile, l’indice dei prezzi al consumo dell’Eurozona a ottobre aumenta dello 0,3% rispetto al -0,1% di settembre. L’ inflazione core, invece, calcolata ad esclusione delle voci più volatili ...

Istat, a ottobre inflazione sale a +0,9%. Carrello della spesa torna a correre +2,2%

A ottobre i beni del cosiddetto carrello della spesa tornano a correre. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano su base tendenziale da +1,0% a +2,2%, come anche ...

Inflazione, il rincaro dei beni alimentari preoccupa i consumatori

(Teleborsa) - L’Istat registra a ottobre un tasso di inflazione allo 0,9%, in lieve crescita rispetto al +0,7% del mese precedente. Un andamento che riflette la crescita, riporta l’Istat, dei prezzi d ...