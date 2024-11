Linkiesta.it - Solo una filiera efficiente può sfruttare la crescita dei consumi fuori casa degli italiani

Negli ultimi venticinque anni l'evoluzione della delle bevande è stata legata in prevalenza all'espansione del settore Horeca, sia nella componente dell'ospitalità, sia in quella dei pubblici esercizi di somministrazione. Basti pensare, per limitarci alla dinamica "", che il valore del mercato è cresciuto tra il 2000 e il 2019 del settantadue per cento (Fipe 2023) a valori correnti, molto più di quanto registrato nel mercato dei alimentari "in" (più trentacinque per cento). Nel 2019, anno pre-pandemico, l'incidenza dei era pari al trentaquattro per cento, poi scesa al ventiquattro per cento nel 2020 e risalita al trentuno per cento nel 2022, per un valore di ottantadue miliardi di euro.