Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 11a alla 20a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Digital-news.it: Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a. Attiva ora.Chi sarà campione d’inverno? Sarà decisiva l’ultimadel girone di andata? In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro è stato svelato il programma delle prime due giornate di gennaio, l’ultima di andata e la prima di ritorno.La programmazione televisiva dellaA per la stagioneprosegue domani con la undicesima, che vede il Bologna affrontare il Lecce sabato 2 novembre alle 15.00, in esclusiva su. Nella stessa, alle 18.00, si sfideranno Udinese e Juventus, sempre su, mentre il Monza giocherà contro il Milan sabato alle 20.45, con la partita disponibile in esclusiva sue in co-esclusiva su Sky. Domenica 3 novembre, il Napoli ospiterà l'Atalanta alle 12.30, anche questa gara in esclusiva su