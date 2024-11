alla nostra università hanno provenienze diverse, arrivano da più parti del mondo e, uno dei nostri obiettivi, è proprio favorire l’incontro tra più culture. Ma con la garanzia che Tutti si sentano al sicuro”. A parlare è Pietro Sirena, professore di Diritto civile dell’università Bocconi, direttore della Scuola di giurisprudenza e prorettore per le questioni legali, nonché presidente della commissione disciplinare che lo scorso anno ha valutato il caso dello studente accusato di pesanti molestie da parte di tre Ragazze del campus. Lo studente ha quindi lasciato la Bocconi? Da quanto tempo? “Purtroppo non è possibile fornire informazioni legate al caso, perché vige l’obbligo di riservatezza. Ilgiorno.it - Ragazze molestate alla Bocconi, l’università: “Tutti devono sentirsi al sicuro, anche tra culture diverse” Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: “Gli studenti ammessinostra università hanno provenienze, arrivano da più parti del mondo e, uno dei nostri obiettivi, è proprio favorire l’incontro tra più. Ma con la garanzia chesi sentano al”. A parlare è Pietro Sirena, professore di Diritto civile del, direttore della Scuola di giurisprudenza e prorettore per le questioni legali, nonché presidente della commissione disciplinare che lo scorso anno ha valutato il caso dello studente accusato di pesanti molestie da parte di tredel campus. Lo studente ha quindi lasciato la? Da quanto tempo? “Purtroppo non è possibile fornire informazioni legate al caso, perché vige l’obbligo di riservatezza.

Molestie sessuali alla Bocconi di Milano, tre studentesse vittime di uno stalker seriale: "Vivo nel terrore"

Gli esposti di tre ragazze ai vertici accademici: "Stalking, persecuzioni e atteggiamenti aggressivi". Il Consiglio: "Comportamenti gravissimi, una minaccia nel campus". Il giovane straniero è stato s ...

