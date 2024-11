Movieplayer.it - Quentin Tarantino si rifiuta di guardare i film di Denis Villeneuve su Dune

Leggi tutto su Movieplayer.it

(Movieplayer.it - venerdì 1 novembre 2024)ha spiegato perché non vedrà mai i nuovisudiretti da. In una recente intervista di Bret Easton Ellis a, Ellis chiede al regista di Pulp Fiction se ha visto- Parte due, ecoglie l'occasione per criticare la tendenza di Hollywood di riproporre continuamente storie che sono già state trasformate ine spettacoli. Kill Bill: ecco perchénon realizzerà mai un terzo capitolo Le parole del regista "Ho vistodi David Lynch un paio di volte. Non ho bisogno di rivedere quella storia. Non ho bisogno di vedere i vermi delle sabbie. Non ho bisogno di vedere unche pronuncia la