Quando l’orologio fa moda. Guess festeggia i 40 anni con una collezione d’effetto

Primo brand di moda ad approdare all'orologeria, nel 2024 Guess celebra 40 anni in questo settore, un segmento in cui la marca ha portato il proprio dna dando vita a creazioni di grande personalità, traendo ispirazione dal mondo della moda e degli accessori firmati Guess. Negli ultimi 40 anni, Guess Watches è stato un pioniere nel mondo dell'orologeria, introducendo tendenze iconiche nel panorama della moda tra cui spiccano, come classici senza tempo, glamour, denim, animalier e logo. La 40th capsule collection Guess Watches celebra i temi che hanno connotato il brand nel tempo rendendolo riconoscibile e peculiare, un marchio che nel corso dei decenni ha celebrato la femminilità e la sensualità con forme accoglienti e colori decisi.

Guess Watches celebra 40 anni di orologeria con una capsule collection che esprime il glamour e lo stile distintivo del brand, tra cristalli e dettagli iconici.

