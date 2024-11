Poste italiane è pronta ad aprire un periodo di assunzioni per 3.707 posizioni come portalettere e addetti alla produzione: il frangente parte da venerdì 1 novembre e si chiuderà il 30 aprile. Tra i requisiti ci sono il diploma di scuola superiore o la laurea e la patente di guida. Fanpage.it - Poste italiane 2024, 3.707 nuove assunzioni: i requisiti e come candidarsi Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it:è pronta ad aprire un periodo diper 3.707 posizioniportalettere e addetti alla produzione: il frangente parte da venerdì 1 novembre e si chiuderà il 30 aprile. Tra ici sono il diploma di scuola superiore o la laurea e la patente di guida.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: dal ‘giallo’ dell'Opv (collocamento a metà 2025?) all'imminente trimestrale, i catalyst per il titolo; Pagamento pensioni novembrebatte banca di due giorni; del 3 luglio| - Le notizie di, dei settori della logistica, della; Mese dell'educazione finanziaria:partecipa alla settima edizione; Cogollo del Cengio. Riaperto l’ufficio postale;chiude in calo del 3%; Approfondisci 🔍

Poste italiane 2024, 3.707 nuove assunzioni: i requisiti e come candidarsi

(fanpage.it)

Poste Italiane è pronta ad aprire un periodo di assunzioni per 3.707 posizioni come portalettere e addetti alla produzione: il frangente parte da venerdì 1 novembre e si chiuderà il 30 aprile. Tra i ...

Poste Italiane, il consensus degli analisti per il 3° trimestre 2024

(soldionline.it)

Poste Italiane ha fornito le stime degli analisti relative al 3° trimestre 2024. Secondo le previsioni dei principali broker domestici e internazionali che seguono il titolo, i ricavi trimestrali del ...

Poste Italiane: dal ‘giallo’ dell’Opv (collocamento a metà 2025?) all’imminente trimestrale, i catalyst per il titolo

(finanzaonline.com)

Il collocamento dell'Opv e la trimestrale del 6 novembre, sono questi i due catalyst per il titolo Poste Italiane ...

Pagamento pensioni di novembre 2024, le date in calendario di Poste Italiane e ultime novità

(msn.com)

Le prossime pensioni verranno accreditate il 4 novembre 2024 sui conti corrente, mentre dal 2 novembre 2024 è prevista l’erogazione in contanti agli sportelli postali. Vediamo come cambieranno i tratt ...