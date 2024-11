Temporeale.info - Ponza / Accusato di maltrattare la sua compagna, assolto imprenditore 35enne dell’isola

Leggi tutto su Temporeale.info

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Temporeale.info:– Il fatto non sussiste. Con questa formula il Tribunale di Cassino, al termine di un processo lungo ed articolato e per certi versi drammatico, haA.B., undidestinatario dal 2019 di una raffica di denunce con l’ipotesi di maltrattanti in famiglia che aveva formalizzato all’epoca la suaL'articolodila suaTemporeale Quotidiano.