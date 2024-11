Lanazione.it - Pistoiese, mercato caldo. Obiettivo Maldonado

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Nel recupero della settima giornata il Tau Altopascio ha allungato ulteriormente il margine nei confronti della, portando a dieci punti i di vantaggio sulla squadra arancione. Un distacco che ad appena due mesi dall’inizio del campionato non può essere decisivo, ma che comunque ha una valenza significativa. La società ne è consapevole ed è per questo che, alla luce anche delle ultime partenze di Cardella, Caponi e Tanasa, tornerà presto sulper rinforzare la rosa e accorciare il margine dalla capolista. "Interverremo già nell’immediato per inserire in rosa un centrocampista – ha detto il direttore sportivo Massimo Taibi –. Conto che il nuovo arrivo possa allenarsi col gruppo entro la metà della prossima settimana. Per quanto riguarda il reparto d’attacco, attenderemo l’apertura deldi dicembre perchè dovremo valutare con attenzione come muoverci.