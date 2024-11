Perché le piogge d’ottobre sono così violente nel Mediterraneo - Roma, 1 novembre 2024 – Valencia in Spagna, Bologna in Italia, l’Ardèche in Francia Non c’è settimana che passa senza che l’Europa subisca un episodio di pioggia devastante. Tutti questi eventi hanno un nesso comune: il Mar Mediterraneo. Lungo le sue coste, infatti, ottobre è sinonimo di importanti precipitazioni, un fenomeno legato alle alte temperature dell’acqua a fine estate, quando il mar Mediterraneo raggiunge il suo picco di calore. Davide Faranda, climatologo presso il laboratorio francese di scienze climatiche e ambientali (CNRS/LSCE-IPSL) e specialista dell’attribuzione degli eventi meteorologici estremi ai cambiamenti climatici, spiega: “Ottobre è il mese in cui il meteo comincia a cambiare, ma il mare è più lento per via della sua inerzia termica. Quotidiano.net - Perché le piogge d’ottobre sono così violente nel Mediterraneo Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 novembre 2024 – Valencia in Spagna, Bologna in Italia, l’Ardèche in Francia Non c’è settimana che passa senza che l’Europa subisca un episodio di pioggia devastante. Tutti questi eventi hanno un nesso comune: il Mar. Lungo le sue coste, infatti, ottobre è sinonimo di importanti precipitazioni, un fenomeno legato alle alte temperature dell’acqua a fine estate, quando il marraggiunge il suo picco di calore. Davide Faranda, climatologo presso il laboratorio francese di scienze climatiche e ambientali (CNRS/LSCE-IPSL) e specialista dell’attribuzione degli eventi meteorologici estremi ai cambiamenti climatici, spiega: “Ottobre è il mese in cui il meteo comincia a cambiare, ma il mare è più lento per via della sua inerzia termica.

