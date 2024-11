Napoli, Francesco Emilio Borrelli insultato nel Rione Sanità - Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, rende noto di essere stato aggredito e minacciato mentre si trovava questa mattina nel Rione Sanità Ilmattino.it - Napoli, Francesco Emilio Borrelli insultato nel Rione Sanità Leggi tutto su Ilmattino.it (Ilmattino.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra,, rende noto di essere stato aggredito e minacciato mentre si trovava questa mattina nel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:insultato nel Rione Sanità; Halloween a, già introvabili i costumi da: "Non escludo di candidarmi a sindaco di"; “Ti spariamo nelle gambe”: la minaccia al deputatodurante un…;: "Non escludo una candidatura a sindaco di. Sarebbe una chiamata da parte della città";: possibile candidatura a sindaco diin vista delle nuove elezioni; Approfondisci 🔍

Napoli, Francesco Emilio Borrelli insultato nel Rione Sanità

(ilmattino.it)

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, rende noto di essere stato aggredito e minacciato mentre si trovava questa mattina nel Rione ...

Napoli, blitz di Borrelli alla Galleria Umberto: “Viaggio nel degrado e nella sub cultura criminale delle baby gang”

(napolivillage.com)

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha effettuato un sopralluogo sabato notte nella Galleria Umberto I di Napoli a pochi giorni ...

Napoli, Borrelli: «Accerchiato e insultato su luogo ferimento minore»

(msn.com)

Il parlamentare dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, in una nota, dice di essere stato accerchiato e insultato da una 'paranza' di minorenni in scooter che hanno dato vita a caroselli ...

Borrelli: "Non escludo una candidatura a sindaco di Napoli. Sarebbe una chiamata da parte della città"

(napolitoday.it)

Il parlamentare napoletano non esclude una sua candidatura alla carica di primo cittadino alle comunali del 2026 ...