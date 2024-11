Monza-Milan, Nesta: “Partita speciale per me e il dottor Galliani. Leao? Giocatore strepitoso” (Di venerdì 1 novembre 2024) “La nostra squadra, se arriva con la testa giusta, le partite le fa sempre, dobbiamo creare noi l’atmosfera e lo spirito giusto. E Anche contro il Milan non deve mancare il coraggio che abbiamo avuto a Bergamo. Altrimenti, se stiamo lì ad aspettare, il gol prima o poi te lo fanno”. Parla così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, nella conferenza stampa alla vigilia della Partita contro il Milan. “Con il Venezia, per esempio, abbiamo sbagliato l’approccio alla gara – spiega -. Il coraggio cresce in base ai risultati: più risultati fai e più cresce. Questo deve essere il nostro marchio di fabbrica. Stiamo crescendo anche come occasioni create”. Per Nesta una Partita come sempre dal sapore speciale: “Il presidente Berlusconi questa Partita l’avrebbe vissuta bene. Leggi tutto su Sportface.it (Di venerdì 1 novembre 2024) “La nostra squadra, se arriva con la testa giusta, le partite le fa sempre, dobbiamo creare noi l’atmosfera e lo spirito giusto. E Anche contro ilnon deve mancare il coraggio che abbiamo avuto a Bergamo. Altrimenti, se stiamo lì ad aspettare, il gol prima o poi te lo fanno”. Parla così Alessandro, tecnico del, nella conferenza stampa alla vigilia dellacontro il. “Con il Venezia, per esempio, abbiamo sbagliato l’approccio alla gara – spiega -. Il coraggio cresce in base ai risultati: più risultati fai e più cresce. Questo deve essere il nostro marchio di fabbrica. Stiamo crescendo anche come occasioni create”. Perunacome sempre dal sapore: “Il presidente Berlusconi questal’avrebbe vissuta bene.

