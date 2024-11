Gamberorosso.it - Miti, leggende e una buona dose di razzismo intorno al glutammato

(Di venerdì 1 novembre 2024) La brutta reputazione delmonosodico è in realtà una montatura razzista. La "sindrome da ristorante cinese" è stata una campagna scorretta e priva di basi scientifiche che per anni ci ha fatto credere che l’insaporitore fosse pericoloso per la salute. Ora gli chef stanno riportando alla ribalta l’esaltatore di umami battendosi per sfatare vecchi pregiudizi. Che cosa è ilmonosodico? Ilmonosodico abbreviato in inglese come MSG, è un esaltatore di sapidità. La capacità aromatizzante viene sfruttata dall'industria alimentare per esaltare il sapore di prodotti e ricette. A temperatura ambiente si presenta come una polvere bianca cristallina solubile in acqua. Il composto è ottenuto dall'acido glutammico, un amminoacido estremamente diffuso in natura, derivato dalle alghe marine, da alcune verdure e dalla canna da zucchero.