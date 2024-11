Migranti: 300 agenti in resort in Albania, stanziati 9 milioni - La locazione di strutture alberghiere a Shengjin, in Albania, con alloggio in camere singole, "ristorazione e connessi servizi" per una spesa complessiva che sfiora i 9 milioni di euro all'anno (8.897.200) e destinate ad ospitare circa 300 appartenenti alle forze di polizia italiane. E' quanto previsto dal ministero dell'Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - nell'ambito dei servizi di sicurezza per i Migranti presenti nei centri di Shengjn e a Gjider. Il protocollo che affida il servizio per un anno è stato approvato il 5 agosto scorso e il costo giornaliero per ogni singolo agente è di 80 euro. L'appalto è stato vinto dalla società Rafaelo Rosort "in accoglimento di una offerta ritenuta "congrua e corrispondente al fabbisogno dell'Amministrazione". Si tratta di resort a quattro stelle dotate anche di piscine e strutture ricreative. Quotidiano.net - Migranti: 300 agenti in resort in Albania, stanziati 9 milioni Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- La locazione di strutture alberghiere a Shengjin, in, con alloggio in camere singole, "ristorazione e connessi servizi" per una spesa complessiva che sfiora i 9di euro all'anno (8.897.200) e destinate ad ospitare circa 300 appartenenti alle forze di polizia italiane. E' quanto previsto dal ministero dell'Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - nell'ambito dei servizi di sicurezza per ipresenti nei centri di Shengjn e a Gjider. Il protocollo che affida il servizio per un anno è stato approvato il 5 agosto scorso e il costo giornaliero per ogni singolo agente è di 80 euro. L'appalto è stato vinto dalla società Rafaelo Rosort "in accoglimento di una offerta ritenuta "congrua e corrispondente al fabbisogno dell'Amministrazione". Si tratta dia quattro stelle dotate anche di piscine e strutture ricreative.

