Ilrestodelcarlino.it - Mercato, profumi a prezzi stracciati. Erano contraffatti: maxi sequestro

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it:dialsettimanale. La Guardia di Finanza ha denunciato un 30enne di origine straniera, residente in Emilia Romagna che, aldel martedì al San Decenzio, vendevafalsi di marche famose. Le confezioni di profumo, delle più svariate marche, a cui la Finanza ha messo i sigilli, sono 1.200 per un valore di vendita complessivo pari a 7.200 euro. La pattuglia dei finanzieri del Gruppo di Pesaro si trovava alper un’attività di controllo sugli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi. I militari hanno però notato che, tra le tante bancarelle, ce n’era una particolarmente brulicante di persone. Si sono avvicinati e hanno visto che in vendita c’delle marche più famose e costose al prezzo stracciato di 6 euro l’una. E così hanno voluto vederci più chiaro.