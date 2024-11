Spazionapoli.it - Mercato Napoli, è scontro con la Juve: Giuntoli punta un obiettivo azzurro

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Spazionapoli.it: Ilsi guarderà intorno anche durante la prossima sessione invernale di calcio, nel tentativo di migliorare la rosa di Conte. In queste ore si registra l’inserimento dellantus su uno degli obiettivi di Giovanni Manna. Un avvio di stagione più che positivo per il, primo in classifica e forte di un Antonio Conte in grado di plasmare la sia squadra in pochissimo tempo. L’allenatore è riuscito in pochi mesi a trasformare soprattuto mentalmente una squadra che fino all’anno scorso vive il peso di non riuscire a mettere sul campo gioco e idee. Sembrano passati anni dalla stagione 2023/24, ad oggi i margini di miglioramento sono indefiniti.