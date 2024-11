Marika Herzog e gli incubi di ‘Sleepy Boy’

Leggi tutto su Funweek.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Funweek.it:arriva a Lucca Comics & Games 2024 per presentare il suo nuovo lavoro, Sleepy Boy (Star Comics). Vincitrice del Phantastik Preis Award (Best German-Language Comic) e dell’AnimaniA Award (Best Manga National),ci racconta la storia di Nate, un adolescente la cui vita è resa veramente complicata da un grave problema: non appena si addormenta, i suoiprendono vita e rischiano di diventare una minaccia per chi gli sta intorno. Questo costringe Nate a bere continuamente caffè per restare sveglio il più possibile, ma quando in cielo appaiono orologi misteriosi il mondo dei sogni sembra fondersi con quello della veglia. Sleepy Boy è una storia fantasy, ma quale aspetto della realtà l’ha ispirata?«Sicuramente il fatto che bevo tantissimo caffè. Ma veramente tanto! Poi ho tre gatti che mi tengono sveglia di notte.