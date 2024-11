Agenzia delle Entrate: Sogei ha comunicato che dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024 si è verificata un’anomalia nel proprio sistema di acquisizione dei modelli F24 telematici, che ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”. Nello stesso arco di tempo, come confermato dalla stessa Sogei, non si è registrata alcuna problematica riguardo i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, che hanno correttamente funzionato, consentendo anche l’invio regolare delle istanze di adesione del concordato preventivo biennale. Noinotizie.it - Malfunzionamento del sistema: Agenzia delle Entrate, proroga dei termini di pagamento Ieri scadenze fiscali Leggi tutto su Noinotizie.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Noinotizie.it: Di seguito un comunicato diffuso da: Sogei ha comunicato che dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024 si è verificata un’anomalia nel propriodi acquisizione dei modelli F24 telematici, che ha impropriamente comportato lo scartodeleghe dicon motivazione “Squadratura contabile sezione erario”. Nello stesso arco di tempo, come confermato dalla stessa Sogei, non si è registrata alcuna problematica riguardo i servizi online dell’, che hanno correttamente funzionato, consentendo anche l’invio regolareistanze di adesione del concordato preventivo biennale.

L'Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini per i pagamenti in scadenza a fine ottobre per un malfunzionamento del Sistema F24 telematico

