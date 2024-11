Lanazione.it - ll parroco fa ristrutturare una casa. Darà un tetto a chi non ce l’ha

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Per un pastore delle anime gli ultimi in realtà sono e saranno sempre i primi, sia qui che in altre dimensioni. Non con semplici parole o parabole da raccontare ai fedeli durante la messa, ma con atti concreti in grado di dare una grossa mano a chi è in difficoltà. In questo caso a chi è in emergenza abitativa, problema molto sentito anche a Pietrasanta. A scendere in campo è don Edoardo Butta, dal 2021di Capezzano Monte (dal 2018 era stato vicario parrocchiale del Ss. Sacramento ai Macelli e dei Frati), il quale da almeno un anno sta lavorando a un progetto pronto a decollare:un immobile fatiscente a fianco della chiesa di San Rocco, e di proprietà della curia, per accogliere chi è senza un. Le operazioni sono state illustrate da don Edoardo nei giorni scorsi durante un incontro con il comitato parrocchiale, coinvolgendo più enti e istituzioni.