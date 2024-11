alla legge come reato”. Così il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, Benedetto Ruberto, ha motivato l’archiviazione del procedimento a carico di Giovanni Luigi Maiorano, deputato di Fratelli d’Italia, accusato di abuso d’ufficio. Un altro onorevole salvato dal processo grazie alla riforma Nordio. Così lo motiva infatti il gip Ruberto, riconducendo il provvedimento all’abrogazione del reato decisa con la legge n. 114 del 9 agosto scorso, votata dalla Camera il mese precedente e approvata anche grazie al “sì” dello stesso Maiorano. L’aspetto dell’abrogazione, sottolinea il giudice nel dispositivo anticipato da La Gazzetta del Mezzogiorno, è infatti assorbente “non essendo immediatamente evidente la prova dell’insussistenza del fatto“. Ilfattoquotidiano.it - L’abuso di ufficio non è più reato: il deputato Maiorano (FdI) si salva grazie alla riforma che ha votato anche lui Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: “Il fatto non è più previsto dlegge come”. Così il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, Benedetto Ruberto, ha motivato l’archiviazione del procedimento a carico di Giovanni Luigidi Fratelli d’Italia, accusato di abuso d’. Un altro onorevoleto dal processoNordio. Così lo motiva infatti il gip Ruberto, riconducendo il provvedimento all’abrogazione deldecisa con la legge n. 114 del 9 agosto scorso, votata dCamera il mese precedente e approvataal “sì” dello stesso. L’aspetto dell’abrogazione, sottolinea il giudice nel dispositivo anticipato da La Gazzetta del Mezzogiorno, è infatti assorbente “non essendo immediatamente evidente la prova dell’insussistenza del fatto“.

L’abuso d’ufficio non è più reato, scatta l’archiviazione per la governatrice dell’Umbria Tesei

Tesei avrebbe partecipato al voto per i finanziamenti milionari all'azienda del marito della sua assessora. Ma il fatto non è più reato.

Cascini: “L'abuso d’ufficio puniva anche fatti gravi che ora resteranno senza una sanzione”

«Bisogna fare subito quello che non si è fatto allora ... del divieto di dichiarare incostituzionale una legge più favorevole per l’accusato. Proprio come per l’abolizione dell’abuso d’ufficio. Su ...

Abuso d'ufficio non è più reato, archiviazione per la governatrice dell'Umbria Tesei

L'abuso d'ufficio, un tempo considerato un reato grave, non è più tale grazie alle recenti riforme introdotte dal governo, guidato dal ministro Carlo Nordio . Questo cambiamento legislativo ha portato ...

Era indagata per abuso d'ufficio ma il governo ha cancellato il reato: archiviata Donatella Tesei

La presidente dell'Umbria, candidata del centrodestra per le regionali del 17 e 18 novembre, era coinvolta in un'inchiesta sull' dei fondi europei per lo sviluppo rurale insieme all'assessora Paola Ag ...