stagione del teatro Petrella di Longiano. Da un lato le attrici e performer Milena Mancini, Erica Mou e Mariangela Gualtieri sono protagoniste della rassegna tutta al femminile ‘Ringrazia che sono una signora’. Dall’altro spazio alla musica con il teatro canzone dell’ex Timoria Omar Pedrini, e con la sonorizzazione del film Nosferatu realizzata da Karim Qqru (batterista degli Zen Circus), Xabier Iriondo (chitarrista degli Afterhours) e Corrado Nuccini de I Giardini di Mirò. Con Lolita, invece, Isabella Aragonese realizza un omaggio al progetto ‘Lo schermo sul leggio’ ideato dall’indimenticato Ivano Marescotti. Si parte sabato 16 novembre con ‘Sposerò Biagio Antonacci’, di e con Milena Mancini, con le musiche di Biagio Antonacci. Ilrestodelcarlino.it - La stagione del Petrella riparte da donne e musica Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Una decina di appuntamenti di spicco e tante rassegne riempiono il cartellone della nuovadel teatrodi Longiano. Da un lato le attrici e performer Milena Mancini, Erica Mou e Mariangela Gualtieri sono protagoniste della rassegna tutta al femminile ‘Ringrazia che sono una signora’. Dall’altro spazio allacon il teatro canzone dell’ex Timoria Omar Pedrini, e con la sonorizzazione del film Nosferatu realizzata da Karim Qqru (batterista degli Zen Circus), Xabier Iriondo (chitarrista degli Afterhours) e Corrado Nuccini de I Giardini di Mirò. Con Lolita, invece, Isabella Aragonese realizza un omaggio al progetto ‘Lo schermo sul leggio’ ideato dall’indimenticato Ivano Marescotti. Si parte sabato 16 novembre con ‘Sposerò Biagio Antonacci’, di e con Milena Mancini, con le musiche di Biagio Antonacci.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lago e montagna,il turismo nel Cicolano; Approfondisci 🔍

Riparte la stagione Le Arti della Marionetta

(ravennatoday.it)

Condividi burattini drago Foto da: Riparte la stagione Le Arti della Marionetta Tina&Gigi Foto da: Riparte la stagione Le Arti della Marionetta FOTO BIANCANEVE Foto da: Riparte la stagione Le Arti ...

Uomini che odiano le donne libere, Beatrice Petrella vince il Premio ‘Roberto Morrione’

(altovicentinonline.it)

È stata realizzata da Beatrice Petrella con il supporto della tutor Michela Mancini di Radio 1 Rai. L’inchiesta investiga la comunità incel, i celibi involontari che odiano le donne. In tre puntate, ...

Teatro Mariella, stagione teatrale 2024/25

(lagazzettadellospettacolo.it)

Gli spettacoli in cartellone per la stagione teatrale 2025-25 del Teatro Mariella di Monopoli in provincia di Bari.

CAROTE: stagione e proprietà

(dica33.it)

Le stagionalità qui riportate rappresentano indicativamente la disponibilità di CAROTE duarante i mesi dell'anno (primizie, piena stagione e fine stagione), tenendo anche conto delle possibili ...